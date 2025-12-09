Эксперт Надия Черкасова заявила, что инициатива по ограничению скидок на маркетплейсах нанесет серьезный ущерб малому бизнесу.

Обсуждаемый запрет скидок на маркетплейсах грозит неприятными последствиями. Но не для гигантов рынка, а для тех, кто меньше всего защищен — малого бизнеса и обычных покупателей.

Надия Черкасова из «Опоры России» прямо называет эту инициативу экономическим бумерангом. Теория о справедливой конкуренции разобьется о практику. Продавцы, лишенные возможности давать скидки через площадки, просто начнут поднимать цены. В итоге переплачивать придется покупателю.

А это, по сути, десятки миллионов человек. Черкасова приводит важную цифру: около двух третей всех онлайн-покупок в России совершают женщины. Они же составляют до 54% среди продавцов малого бизнеса на маркетплейсах. Для многих это главный, а подчас и единственный доступный канал продаж для бизнеса.

При этом рынок только растет. К 2025 году его объем может достичь 15 триллионов рублей. Скидки в этой системе — не просто приманка, а рабочий инструмент конкуренции и экономии для семей, полагает Черкасова.

Интересный момент: китайские площадки не отменяют скидки, а делают их умнее — персонализируют, анализируя историю покупок и поведение клиентов. Такой подход требует вложений в технологии, а это возможно только в условиях здоровой конкуренции. Жесткий запрет, по мнению эксперта, приведет к обратному — деградации сервисов и сужению выбора для потребителя. Задача регулятора — создать единые правила, а не просто что-то запрещать.