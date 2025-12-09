Рынок премиальных среднеразмерных седанов в Европе переживает глубокий спад. За первые десять месяцев 2025 года продажи в этом сегменте упали на 19%, а ключевые модели потеряли до трети покупателей.

Еще недавно статусный бизнес-седан был мечтой многих европейцев. Теперь, как сообщает издание Carscoops, покупатели развернулись к другим типам машин, а продажи некогда популярных моделей стремительно падают. Данные аналитической компании Dataforce, опубликованные Autonews Europe, показывают неутешительную картину. С января по октябрь 2025 года в Европе зарегистрировали всего 241 096 новых премиальных седанов. Это на 19% меньше, чем за тот же период годом ранее.

Лидер сегмента, BMW 3 серии, не избежал общей тенденции. Продажи этой модели упали на 23% до 60 237 машин. У второго места, нового Audi A5 (преемника A4), дела идут чуть лучше — 53 483 продажи, что считается стабильным результатом на фоне общего кризиса.

Другие ключевые игроки также теряют покупателей. Mercedes-Benz реализовал на 14% меньше C-класса. Продажи полностью электрического BMW i4 просели на 1,6%. Ситуация с аутсайдерами выглядит еще хуже: Volvo S60/V60 (-35%), Polestar 2 (-26%), Alfa Romeo Giulia (-20%). Главная причина спада, по мнению экспертов, — смена потребительских предпочтений. Европейцы активнее покупают среднеразмерные внедорожники, в том числе гибридные модели вроде BYD Seal U.

При этом у сегмента еще есть шансы. Производители делают ставку на новое поколение своих флагманов с упором на электрификацию. BMW готовит электрокар i3 на базе технологий будущего iX3. Mercedes планирует выпустить электрическую версию C-класса на той же платформе, что и новый внедорожник GLC. Станет ли этого достаточно, чтобы вернуть покупателей, пока неясно. Пока что крупнейший рынок для этих машин — Германия, где сосредоточено 37% продаж сегмента, — также демонстрирует снижение.