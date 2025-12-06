Депутаты от «Справедливой России» выступили с инициативой о значительном повышении минимальной пенсии. В письме главе Социального фонда они назвали текущий размер выплат недостаточным.

Текущий размер минимальной пенсии вызывает вопросы у депутатов. Партия «Справедливая Россия» предложила конкретную цифру, которая должна, по их мнению, стать новой нижней планкой для выплат пенсионерам.

Сергей Миронов и Яна Лантратова направили официальное письмо главе Социального фонда Сергею Чиркову. Их просьба — рассмотреть возможность установить минимальную страховую пенсию на уровне не менее 50 тысяч рублей.

Сейчас, по официальным данным, эта сумма составляет всего ₽13.278. Депутаты подчеркивают: это даже ниже прожиточного минимума пенсионера. Такой доход, пишут они, не покрывает базовые нужды — лекарства, нормальное питание, сезонную одежду. Не говоря уже о какой-либо культурной или социальной жизни.

В итоге парламентарии предлагают почти четырехкратное увеличение. Эта мера, по их мнению, не просто удовлетворит базовые потребности, но и позволит пенсионерам активнее участвовать в жизни страны. Теперь решение за Социальным фондом, которому поручили представить свою позицию.