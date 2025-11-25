Сайт Конференция
PoZiTiv4iK
Российские магистральные оптоволоконные линии во многом приблизились к максимальному сроку службы
Более половины магистральных кабелей на направлении запад – восток исчерпают ресурс уже в 2025 году. На замену уйдут сотни миллиардов рублей.

Мы привыкли к быстрому интернету, но его основа — оптические кабели — не вечна. В России многие магистрали уже на пределе, и это может повлиять на скорость и стабильность соединения.    

Павел Колочкин из «Атласа» бьет тревогу: 50-70% кабелей запад-восток исчерпают лимит в будущем году. Леонид Коник из ComNews напоминает — эти линии тянутся через всю страну, связывая регионы. Их загрузка уже на пределе. Дальше могут случатся сбои.

Вся проблема упирается в возраст. «Ростелеком» тянул оптику до Хабаровска еще в 1999-м. «Транстелеком» строил в 2001-м. Потом подключились «большая тройка» — им нужно было разворачивать широкополосный доступ. Ситуация в общем-то понятная: стекловолокно со временем мутнеет. Сигнал слабеет, скорость падает. Алексей Бойко подтверждает — процесс уже идет.

Как итог – ремонты участятся, затраты взлетят. По факту до 2030 года нужно менять 400 000 км оптоволокна. Каждый километр стоит миллион рублей. И это без учета сложных участков вроде переходов через крупные реки — они многократно повышают стоимость.  При этом российское оптоволокно проигрывает китайскому по цене. Причем Саранский завод ОВС — единственный, кто его у нас выпускает. Операторы ищут выходы. МТС пытается выжимать больше из старых кабелей. «МегаФон» и «Билайн» латают отдельные участки. Как вариант – это модернизация оборудования (например, переход с 8 Тбит/с на 16 Тбит/с), которая позволит увеличить пропускную способность без прокладки новых кабелей.

#россия #интернет #инфраструктура #связь #телекоммуникации #кабели #оптика
Источник: vedomosti.ru
Сейчас обсуждают

Рвем очко Бернигану
23:57
Слепое чмо я же говорил а 3050 конч
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Рвем очко Бернигану
23:54
Пшел вон шишкинс -мразь в жопу трахнутая тебя ток ленивый чмыря не драл Мне плевать на ваши половые трудности вы гомики конченые и да по тебе говорят ыче хачи прошли
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
4erT
23:34
Судя по первой иллюстрации, Sony – крабы?
Тайный подрядчик PlayStation — как Implicit Conversions превратилась в фабрику эксклюзивов Sony
slikts
23:16
Мне 78 лет. Сосунок! И таких тут большинство. Что то никого на форумах по железу не слышал...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (результаты)
Михаил Сидоров
23:04
Алюминиевая проводка в панельках сколько уже сроков службы обменяла... И еще столько же проработает.
Nature Aging: гранат помогает омолодить иммунную систему
Den Fed
22:59
Чушь ...оптоволокно делают из кварцевого стекла которое служит столетиями. Внешние оболочки из полимеров ...но даже они лет 50 прослужат.
Nature Aging: гранат помогает омолодить иммунную систему
windowsyes
22:37
да!а мультфильмы так вообще 2000фпс+
Лучшие комбинации процессора, материнской платы, ОЗУ и видеокарты для игровых ПК в конце 2025 года
Панишер
22:18
Кудахцев,апорт. Ты теперь тут тоже спокойно не посидишь цхахахаах на пару с таким же ссученным полотером - кишкой
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Панишер
22:12
А кто ты есть то? Если твое основное рабочее занятие это вылизывать любимку-огрызок 6600 и отлавливать комменты на пару с офисной шлюхой алешкой-кишкой,в которых люди просто имеют отличное мнение от в...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
MAy0R
21:44
Это те же люди, которым вот прям необходима была 3060 за 120к в 2021-м, нужны были запасы гречки и туалетки в 2020-м, они же не могли обойтись без десятка телевизоров в 2014-м и у них закончилось мест...
Можно ли сэкономить, купив на время 16 ГБ ОЗУ одним модулем в игровой ПК, и каковы будут потери
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter