Более половины магистральных кабелей на направлении запад – восток исчерпают ресурс уже в 2025 году. На замену уйдут сотни миллиардов рублей.

Мы привыкли к быстрому интернету, но его основа — оптические кабели — не вечна. В России многие магистрали уже на пределе, и это может повлиять на скорость и стабильность соединения.

Павел Колочкин из «Атласа» бьет тревогу: 50-70% кабелей запад-восток исчерпают лимит в будущем году. Леонид Коник из ComNews напоминает — эти линии тянутся через всю страну, связывая регионы. Их загрузка уже на пределе. Дальше могут случатся сбои.

Вся проблема упирается в возраст. «Ростелеком» тянул оптику до Хабаровска еще в 1999-м. «Транстелеком» строил в 2001-м. Потом подключились «большая тройка» — им нужно было разворачивать широкополосный доступ. Ситуация в общем-то понятная: стекловолокно со временем мутнеет. Сигнал слабеет, скорость падает. Алексей Бойко подтверждает — процесс уже идет.

Как итог – ремонты участятся, затраты взлетят. По факту до 2030 года нужно менять 400 000 км оптоволокна. Каждый километр стоит миллион рублей. И это без учета сложных участков вроде переходов через крупные реки — они многократно повышают стоимость. При этом российское оптоволокно проигрывает китайскому по цене. Причем Саранский завод ОВС — единственный, кто его у нас выпускает. Операторы ищут выходы. МТС пытается выжимать больше из старых кабелей. «МегаФон» и «Билайн» латают отдельные участки. Как вариант – это модернизация оборудования (например, переход с 8 Тбит/с на 16 Тбит/с), которая позволит увеличить пропускную способность без прокладки новых кабелей.