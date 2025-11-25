ТСMC признала: существующие заводы больше не способны обеспечивать рынок необходимым объемом 2-нм пластин. Компания начала строительство еще трех предприятий на Тайване. Общий бюджет проекта составит около 28,6 млрд долларов.

На международном рынке передовых полупроводников снова складывается картина, когда очередь за чипами растет быстрее, чем производственные мощности. Тайваньская TSMC оказалась в ситуации, когда спрос на ее 2-нм пластины увеличивается быстрее, чем компания успевает строить фабрики. Пришлось снова расширять производство.

Глава TSMC признал, что существующих линий недостаточно для удовлетворения глобального спроса. По данным местных СМИ, два действующих завода уже работают на пределе. Аналитики ожидают, что к концу следующего года их суммарный объем достигнет примерно 100 тысяч пластин в месяц — и этого все равно окажется мало.

Компания уже строит новые заводы в Тайване. Речь идет о трех дополнительных производствах 2-нм техпроцесса. Все объекты разместят в Южно-Тайваньском научном парке, недалеко от уже действующих предприятий. На каждый завод TSMC потратит около 300 млрд новых тайваньских долларов — примерно 9,5 млрд долларов США. В итоге общий бюджет проекта вырастет до 28,6 млрд.

На этом компания не остановилась. Параллельно в Тайчжуне TSMC возводит завод A14 — на нем в будущем будет выпускаться следующая технологическая ступень: 1,4-нм пластины. На подготовку и запуск этих площадок компания уже направила около 49 млрд долларов.

Причина спешки понятна даже без долгих объяснений: крупнейшие клиенты занимают мощности заранее. Apple уже забронировала больше половины первого объема 2-нм пластин для будущих процессоров серии A20, которые появятся в iPhone 18. Qualcomm и MediaTek будут ждать свободных линий, что подталкивает TSMC ускоряться.

Сколько пластин три новых предприятия будут «выдавать на-гора» ежемесячно — пока неизвестно.