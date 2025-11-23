Компания Bentley представила опцию персонализированных световых анимаций, которые проецируются на землю при открытии дверей. Владельцы могут создавать уникальные 11-секундные ролики с помощью системы из 415 800 микрозеркал.

Открытие двери автомобиля Bentley теперь напоминает запуск короткометражного фильма. Вместо статичной иконки, отбрасываемой на асфальт, под ногами владельца разворачивается полноценная анимация.

Система выводит на землю две части шоу. Сначала, когда дверь только открывается, появляется короткая вводная часть. Затем ее сменяет основная анимация, которая продолжает циклически воспроизводиться.

Клиенты могут заказать практически любой сюжет. Клиенты могут заказать практически любой сюжет. Бренд приводит примеры: это может быть просто имя, написанное от руки, либо замысловатая анимация — например, перо, плавно опускающееся на землю. Фантазия владельца ограничена только техническими возможностями проектора.





А возможности эти впечатляют. Три цветных источника света проходят через пять линз и две призмы, попадая на цифровое микрозеркальное устройство. Площадь этого устройства — всего 8 мм². Но на этой крошечной площади помещается 415 800 алюминиевых зеркал. Ширина каждого — 16 микрон. По сути, каждое зеркало формирует один пиксель изображения.

Bentley заявила, что предложение индивидуальных анимаций соединяет «мир цифровых инноваций и изготовленной вручную роскоши», а также устанавливает новые стандарты в автомобильной промышленности.