PoZiTiv4iK
Генетики идентифицировали ранее неизвестную жившую 8500 лет назад популяцию людей
Анализ ДНК костей из аргентинских пампасов выявил генетический след популяции, которая была неизвестна науке. Ее представители жили в регионе 8500 лет назад и сохраняли генетическую уникальность тысячелетиями. Их гены до сих пор присутствуют у современных жителей.

Они почти не оставили следов в истории, кроме самых главных — в ДНК современных людей. Генетическое исследование костей из аргентинских пампасов обнаружило следы древней популяции, которая тысячелетиями оставалась "невидимой" для ученых.

Американское интернет-издание popularmechanics.com сообщило, что международная группа генетиков провела масштабное исследование, изучив кости 328 человек из региона Пампас. Хронология образцов охватывает последние десять тысячелетий. Самые древние останки обнаружили при раскопках близ города Хесус-Мария — их возраст оценили в 8500 лет. Анализ ДНК показал: этот конкретный генетический тип был неизвестен науке, но при этом он стал основой для коренного населения региона.

Эта популяция демонстрировала редкую стабильность. Люди переживали засухи, меняли образ жизни, но их ДНК сохраняла уникальность. Когда 1500 лет назад здесь начали заниматься земледелием, массового генетического смешения с соседями не произошло. Для сравнения: в Европе и Азии распространение сельского хозяйства всегда сопровождалось активным перемешиванием популяций.

При этом полной изоляции не было. В пампасах находили медные бусы и камни для резьбы не местного происхождения. Люди перенимали у соседей стили керамики, осваивали новые языки. Но генетические границы оставались.

Ученые предполагают, что такая обособленность могла быть сознательным выбором. Сообщества устанавливали правила, предписывающие браки внутри своей группы. При этом близкородственные связи здесь встречались реже, чем в других регионах Аргентины.

Лишь около тысячи лет назад эта генетическая линия начала активнее смешиваться с соседними группами. Но ее следы до сих пор доминируют у современных жителей пампасов. "Популяция-призрак", неизвестная историкам, все это время была записана в генах их потомков.

#археология #генетика #южная америка #popularmechanics.com #днк-анализ #древние популяции
Источник: popularmechanics.com
