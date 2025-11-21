Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Роботы-гуманоиды спустя 11 месяцев ушли «на пенсию» со следами износа после сборки 30 000 BMW X3
Компания Figure AI завершила промышленный эксперимент по использованию человекоподобных роботов на заводе BMW в Южной Каролине.

Одиннадцать месяцев работы на автомобильном конвейере оставили заметные следы на корпусах роботов-гуманоидов. Figure AI демонстративно показывает эти повреждения как доказательство реальной работы, а не лабораторных испытаний.

Роботы модели F.02 занимались конкретной задачей — поднимали детали из листового металла и размещали их на сварочных аппаратах с минимальным допуском в 5 миллиметров. Цикл занимал 84 секунды, причем сама загрузка детали требовала 37 секунд. Точность действий оставалась выше 99%, что для промышленного робота считается высоким показателем.

Генеральный директор компании Бретт Адкок специально акцентировал внимание на внешнем виде роботов, которые трудились на заводе. Потертости, царапины и заводская грязь стали неожиданным, но убедительным доказательством длительной эксплуатации. В соцсети Х размещено видео, которое призвано наглядно продемонстрировать повреждения.

За время работы роботы прошли около 320 километров по территории завода, отработав более 1250 часов по стандартному графику пятидневки.

При этом инженеры компании Figure AI столкнулись с конструктивными проблемами своих «подопечных». Основной точкой отказа стало предплечье робота — сложно оказалось разместить в конечности размером с человеческую все механизмы, проводку и систему охлаждения. Постоянное движение вызывало перегрузки микроконтроллеров и проводки.

Сейчас компания-производитель выводит этих роботов из эксплуатации, заменяя их на новую модель Figure 03. В ней уже учтены выявленные недостатки. Эксплуатация первой модификации роботов, по сути, стала масштабным испытательным полигоном для создания более совершенной версии.

Итог эксперимента: человекоподобные роботы подтвердили способность работать в реальном производстве длительное время. Но даже роботов приходится отправлять на «пенсию», так как их детали изнашиваются и конструкция требует доработок.

#bmw #роботы-гуманоиды #figure ai
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкие компании создали самоходный 3D-принтер для сопровождения солдат в бою
6
Стали известны технические характеристики нового российского истребителя-невидимки Су-75
+
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
14
В доме майя V века нашей эры в Гватемале нашли встроенное в пол игровое поле размером 76 на 111 см
+
Использование 16 ГБ ОЗУ вместо 32 ГБ приводит к просадке среднего FPS в 1080p на 12%
18
В Великобритании заявили о «применении лазеров» российским кораблём против пилотов Королевских ВВС
5
В Tom's Hardware провели сравнение DDR4 и DDR5 в рабочих задачах и гейминге
1
Учёные определили точный момент засыпания мозга
+
NordPass: Представители «поколения Z» создают очень простые пароли для аккаунтов
+
Бельгия закупает дроны-перехватчики для борьбы с БПЛА
+
Госдума приняла закон о технологическом сборе на электронику
4
Астрономы обнаружили неизвестную структуру на самом краю Солнечной системы
4
Новые флагманские телевизоры Dreame со звуковой панелью выходят на мировой рынок
+
Россия теряет второе место в мировом рейтинге экспорта оружия
3
Телескоп «Уэбб» предположительно обнаружил первые звёзды во Вселенной
+
Poco F8 Pro оснастят 6,59-дюймовой AMOLED-панелью и 50-Мп перископическим телеобъективом
2
Core i5-12400F с DDR5-6000 выдал на 25% больше FPS в играх в сравнении с DDR4-3200
6
В Германии впервые за 30 лет построили танк Leopard 2A8 с нуля
+
Яндекс представил новый сервис для работы с искусственным интеллектом
+
Nvidia выпускает хотфикс для устранения проблем с fps в играх после обновления Windows
2

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
109
Краткий обзор франшизы «Изгоняющий дьявола»
2
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
12
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
3
Kupikod, DeadP47 и серый рынок — как не стать жертвой мошенников и сохранить новогоднее настроение
+

Сейчас обсуждают

elektrokat
17:39
Попахивает откровенной брехней, аккурат к подорожанию
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
Сергей Иншаков
17:35
Все хламудэ в топку🤮
General Atomics готовит крупную сделку с Саудовской Аравией: 130 MQ-9B и 200 CCA
Дмитрий Патрушев
17:30
Напомни мне сколько процессоров сгорело на мамках Асус? Два или три? А то я подзапамятовал...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Дмитрий Патрушев
17:25
А в простое -15°С. Брехать, так брехать до конца!
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
George Mendel
17:18
Круто 🖥️🚀
PC Gamer назвали топ-6 процессоров для игровых ПК в ноябре 2025 года
Сергей Иншаков
17:06
Одно говно хламудэшное🤮
PC Gamer назвали топ-6 процессоров для игровых ПК в ноябре 2025 года
AleksK
16:55
Может тебе надо поменять твой c2d с HDD на что-то поновее?
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
Cowboy Huggies
16:47
Фууууу
Рассказываю о дешевом способе получения жидких термопрокладок
ubnt2020
16:35
если затюнить как надо, то будет ледяной в играх градусов порой ниже 40 под недорогим воздухом, даже в синьке градусов до 70 после часа гона, кулек King 120 SE
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
unhurtable
16:30
Я так понимаю тебе на зону интернет провели?
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter