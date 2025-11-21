Компания Figure AI завершила промышленный эксперимент по использованию человекоподобных роботов на заводе BMW в Южной Каролине.

Одиннадцать месяцев работы на автомобильном конвейере оставили заметные следы на корпусах роботов-гуманоидов. Figure AI демонстративно показывает эти повреждения как доказательство реальной работы, а не лабораторных испытаний.

Роботы модели F.02 занимались конкретной задачей — поднимали детали из листового металла и размещали их на сварочных аппаратах с минимальным допуском в 5 миллиметров. Цикл занимал 84 секунды, причем сама загрузка детали требовала 37 секунд. Точность действий оставалась выше 99%, что для промышленного робота считается высоким показателем.

Генеральный директор компании Бретт Адкок специально акцентировал внимание на внешнем виде роботов, которые трудились на заводе. Потертости, царапины и заводская грязь стали неожиданным, но убедительным доказательством длительной эксплуатации. В соцсети Х размещено видео , которое призвано наглядно продемонстрировать повреждения.

За время работы роботы прошли около 320 километров по территории завода, отработав более 1250 часов по стандартному графику пятидневки.

При этом инженеры компании Figure AI столкнулись с конструктивными проблемами своих «подопечных». Основной точкой отказа стало предплечье робота — сложно оказалось разместить в конечности размером с человеческую все механизмы, проводку и систему охлаждения. Постоянное движение вызывало перегрузки микроконтроллеров и проводки.

Сейчас компания-производитель выводит этих роботов из эксплуатации, заменяя их на новую модель Figure 03. В ней уже учтены выявленные недостатки. Эксплуатация первой модификации роботов, по сути, стала масштабным испытательным полигоном для создания более совершенной версии.

Итог эксперимента: человекоподобные роботы подтвердили способность работать в реальном производстве длительное время. Но даже роботов приходится отправлять на «пенсию», так как их детали изнашиваются и конструкция требует доработок.