Китайские компании CATL, GAC Group и JD.com представили Aion UT Super — электромобиль, который не нужно долго заряжать. Батарея меняется за полторы минуты, а пробег на одной зарядке превышает 500 километров.

CATL и GAC Group показали новую версию хэтчбека Aion UT, созданную для быстрой замены батарей. Электрокар получил аккумуляторы Choco-SEB от CATL — их можно сменить за 99 секунд. Это почти вдвое быстрее, чем средняя заправка бензином.

В основе машины — батарея CATL LFP емкостью 54 кВт⋅ч, которая дает запас хода до 510 километров по циклу CLTC. Заряжать можно и по-старинке: с 30 до 80% за 26 минут. Но суть новинки — в возможности выбора. Водитель решает сам: подзарядить батарею на станции или просто поставить новую.

Размеры Aion UT Super близки к Volkswagen ID.3 — длина 4,27 метра, ширина 1,85, колесная база 2,75. Под капотом — электромотор на 134 лошадиные силы. Внутри все без излишеств: парящий центральный экран и небольшой дисплей перед водителем.

Продажи стартуют исключительно на JD.com, также известном как «китайский Amazon». Цена — от 100 до 120 тысяч юаней, то есть примерно от 1,134 до 1,36 млн руб.