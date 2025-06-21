АВТОВАЗ подтвердил начало работ над системой адаптивного круиз-контроля. Речь идет о технологии, способной автоматически регулировать скорость и дистанцию до других машин.

На фоне общей технологической модернизации в отрасли российский автопроизводитель приступил к разработке одной из наиболее востребованных на рынке систем — адаптивного круиз-контроля. Эта функция может появиться в новых моделях компании.

В АВТОВАЗе сообщили о работе над системой адаптивного круиз-контроля. Такая опция уже используется в автомобилях разных брендов и позволяет автоматически поддерживать безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта.

Технология включает в себя сенсоры — радары, камеры и дальномеры — а также управляющий блок, который обрабатывает данные и взаимодействует с системами торможения и двигателя. Это позволяет машине не только сохранять заданную скорость, но и реагировать на изменения дорожной ситуации. Некоторые варианты могут полностью остановить автомобиль, а затем возобновить движение — например, после паузы у светофора.

На заводе пока не уточняют сроки внедрения системы в серийные автомобили. Однако наиболее вероятным кандидатом на оснащение адаптивным круиз-контролем считается новый кроссовер Lada Azimut, представленный недавно. О том, сколько будет стоить первый ВАЗовский кроссовер можно узнать здесь.

Работа над системой отражает стремление производителя догонять мировые тенденции и расширять функциональность автомобилей Lada, не снижая их доступности.