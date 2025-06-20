Глава АвтоВАЗа Максим Соколов раскрыл ориентировочную цену LADA Azimut — первого кроссовера марки. Новинка займет верхнюю ценовую планку среди моделей в сегменте B+.

Впервые в истории АвтоВАЗ готовит к выпуску серийный кроссовер. На Петербургском международном экономическом форуме производитель представил LADA Azimut и обозначил его будущую ценовую нишу.

Как сообщил в интервью «Российской газете» президент АвтоВАЗа Максим Соколов, LADA Azimut окажется в верхнем ценовом диапазоне сегмента B+. По его словам, цена не достигнет уровня топовой LADA Aura (₽2,8–2,9 млн), но приблизится к ней.

Azimut станет самой дорогой моделью бренда в сегменте массового рынка. Концерн рассматривает новинку как семейный автомобиль, ориентированный на покупателей с уровнем дохода выше среднего.

Проект кроссовера разрабатывался три года, полностью силами российских инженеров и дизайнеров. В конструкции применили 996 оригинальных или переработанных компонентов. Среди них — новая задняя подвеска, уникальные кузовные панели и собственная светотехника.

Габариты Azimut — более 4,4 метра в длину при колесной базе 2675 мм. Автомобиль вплотную подошёл к классу популярных компактных SUV китайского происхождения, таких как Haval Jolion и Chery Tiggo 4. Клиренс составит 208 мм, а колеса в старших комплектациях — 18 дюймов.

В оснащении — двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с 10-дюймовым экраном, беспроводная зарядка, цифровая приборная панель с навигацией и шесть динамиков. Из нестандартных решений — подогрев передних боковых стёкол с помощью встроенных нитей.

Кроссовер получит два атмосферных двигателя на 1,6 и 1,8 литра (120 и 132 л.с.) с механикой и вариатором. Позже появится 150-сильная турбоверсия с автоматом. Запуск в серию намечен на середину следующего года.