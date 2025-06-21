Майнинг биткойна потребляет больше электроэнергии, чем целые государства. Об этом сообщил Игорь Сечин на полях ПМЭФ.

Растущая популярность криптовалют влияет не только на финансовые рынки, но и на энергетику. Майнинг цифровых активов требует все больше ресурсов, что уже отражается на общемировом уровне энергопотребления.

По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, потребление энергии при майнинге биткойна уже обогнало национальный уровень Польши. Он обратил внимание на этот показатель в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме, говоря о влиянии цифровизации на энергетическую сферу.

Сечин подчеркнул, что менее чем за десять лет криптовалюты превратились в отрасль с масштабами энергопотребления, сравнимыми с потреблением электричества целыми государствами. Пример с биткойном он назвал показательным.

Он также сослался на данные Международного энергетического агентства: один дата-центр мощностью 100 мегаватт потребляет столько же, сколько 100 тысяч домов. В ближайшие пять лет, по его словам, дата-центры будут влиять на спрос на электроэнергию даже больше, чем промышленные предприятия. По прогнозам, к 2030 году потребление таких объектов достигнет одной тысячи тераватт-часов, что сопоставимо с объемом потребления всей Японии.

Сечин отметил, что цифровизация влияет и на нефтегазовую отрасль. Технологии искусственного интеллекта, по оценкам экспертов, позволят существенно повысить производительность, особенно в сегменте переработки и добычи. Прогнозы предполагают ежегодный рост до 14% в этом направлении в течение пяти лет.