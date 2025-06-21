Короткий ролик из однопользовательской кампании следующей игры Battlefield оказался в открытом доступе. Его извлекли из файлов последнего патча Battlefield Labs.

Несмотря на отсутствие официального анонса, новая часть Battlefield снова оказалась в центре внимания. Причиной стал видеоклип, найденный в файлах обновления и опубликованный в сети.

Файл с видеоматериалом, не защищённый водяными знаками, появился в последнем обновлении Battlefield Labs. Его обнаружил датамайнер Temporyal и выложил в соцсети X. По его словам, ролик показывает финальную часть миссии по подрыву плотины в Таджикистане.

Temporyal уточнил, что это не игровой процесс и не тестовая сборка, а просто видеофайл, встроенный в обновление. Утечка подтверждает наличие кампании с глобальной географией: игрокам предстоит побывать не только в Таджикистане, но и в Египте, США и Гибралтаре. Всего в сюжетной линии, судя по данным датамайна, девять эпизодов, включая пролог.

Официальной информации о Battlefield 6 пока нет. Ни название, ни точные сроки релиза издатель не объявил. Единственное, что подтверждено — Electronic Arts собирается представить игру этим летом, но конкретная дата показа по-прежнему неизвестна.

Фон у проекта сложный. EA уже закрыла студию, работавшую над игрой по вселенной Black Panther, и сократила сотрудников в Respawn. По данным издания Kotaku, в BioWare также прошли увольнения после выхода Dragon Age: The Veilguard, чьи продажи не оправдали ожиданий.

На этом фоне от новой Battlefield в компании ждут многого. И хотя отдельные утечки дают первые представления о проекте, его будущее во многом зависит от реакции публики на грядущий официальный анонс.