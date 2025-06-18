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Exlantix запустил мобильное приложение для владельцев автомобилей бренда в России
Автомобильный бренд Exlantix представил мобильное приложение для российских пользователей. Сервис объединяет управление автомобилем, клиентский сервис и карту зарядных станций.

Новый автомобильный бренд Exlantix, недавно вышедший на российский рынок, запустил специализированное мобильное приложение. Сервис доступен для владельцев гибридных моделей ET и ES.

 

Приложение Exlantix предлагает комплекс функций для управления автомобилем. Пользователи могут дистанционно блокировать двери, запускать двигатель и регулировать климат-контроль. Система также предоставляет данные о состоянии машины: уровень заряда батареи, давление в шинах и другие параметры.

Особенностью сервиса стала интеграция карты зарядных станций с фильтрацией по типам разъемов и мощности. Приложение доступно в основных магазинах: App Store, Google Play и AppGallery.

Автомобили Exlantix продаются совместно с моделями Exeed в общих дилерских центрах. В настоящее время доступны две гибридные версии: кроссовер ET за ₽6,6 млн и седан ES за ₽5,99 млн.

Приложение уведомляет владельцев о специальных предложениях и новостях бренда.

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#электромобили #гибридные автомобили #автомобильные технологии #мобильное приложение #exlantix
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