Компания Venturi Space представила концепцию европейского лунохода Mona Luna. Разработка предназначена для работы в сложных лунных условиях.

Европейская космическая отрасль может получить собственный луноход. Компания Venturi Space из Монако разработала концепцию вездехода для работы на поверхности Луны.

На Парижском авиасалоне Venturi Space показала проект лунохода Mona Luna длиной 2,5 метра и весом 750 кг. Конструкция предусматривает специальную подвеску и систему управления, адаптированную для передвижения по сложному лунному рельефу со скоростью до 20 км/ч.

По словам директора по космическим вопросам компании Антонио Дельфино, ключевые системы расположены ближе к центру аппарата для защиты от экстремальных перепадов температур. Луноход использует аккумуляторы и специальные колеса, разработанные европейскими инженерами.

Разработчики предлагают Mona Luna Европейскому космическому агентству и французскому CNES как решение для будущих лунных миссий. Вездеход можно использовать с посадочным модулем Argonaut, который ЕКА планирует запустить на ракете Ariane 64.

Venturi Space уже получила частичную поддержку ЕКА и надеется на полное финансирование проекта после ноябрьской конференции агентства.