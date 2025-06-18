АвтоВАЗ представил специальную версию Lada Aura для таксопарков. Презентация прошла на Петербургском экономическом форуме.

Российский автопроизводитель показал новую модификацию для таксомоторных компаний. Модель отличается от стандартной версии упрощенной комплектацией.

На стенде АвтоВАЗа в рамках ПМЭФ представили Lada Aura в такси-исполнении. Автомобиль белого цвета получил желтую полосу по периметру кузова и черные "шашечки" - традиционные атрибуты такси.

Производитель разработал эту версию с учетом потребностей таксопарков. Модель имеет упрощенное оснащение по сравнению со стандартной Aura, что должно снизить стоимость эксплуатации.

Презентация состоялась после принятия Госдумой закона о локализации таксомоторного транспорта. Новые правила позволят правительству устанавливать требования по уровню локализации машин для такси.