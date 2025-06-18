Российский автопроизводитель показал новую модификацию для таксомоторных компаний. Модель отличается от стандартной версии упрощенной комплектацией.
На стенде АвтоВАЗа в рамках ПМЭФ представили Lada Aura в такси-исполнении. Автомобиль белого цвета получил желтую полосу по периметру кузова и черные "шашечки" - традиционные атрибуты такси.
Производитель разработал эту версию с учетом потребностей таксопарков. Модель имеет упрощенное оснащение по сравнению со стандартной Aura, что должно снизить стоимость эксплуатации.
Презентация состоялась после принятия Госдумой закона о локализации таксомоторного транспорта. Новые правила позволят правительству устанавливать требования по уровню локализации машин для такси.