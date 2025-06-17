Банки начали чаще отказывать россиянам в кредитах. Особенно это заметно у заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки.

В нынешнем году кредит для многих россиян перестал быть обыденным финансовым инструментом. Теперь кредит — это не столько вопрос желания, сколько соответствия жестким требованиям.

Высокая ключевая ставка и ограничительные меры Центробанка по снижению закредитованности кардинально изменили рынок потребительского кредитования. Банки ужесточили правила выдачи займов, а число отказов выросло до рекордных значений.

Особенно сложно стало заемщикам с повышенным показателем долговой нагрузки (ПДН). По данным Национального бюро кредитных историй, граждане с ПДН выше 50% практически утратили доступ к кредитам. Банки попросту исключили таких клиентов из рассмотрения.

Падение интереса к займам заметно и со стороны самих россиян. Высокие ставки вынуждают людей отказываться от кредитов, а банки, в свою очередь, не готовы брать на себя риски. В результате объемы выдачи сокращаются, причем в некоторых сегментах — более чем вдвое.

Уровень одобрения заявок также снизился. В апреле доля отказов достигла почти 80%, против 75,6% годом ранее. Наиболее жесткая ситуация наблюдается в POS-кредитовании: отказ получают 88% заявителей. Исключением осталась ипотека — там отказов меньше, около 44%.

Что касается ипотечного рынка, после завершения массовых льготных программ в середине прошлого года объем выдачи снизился. Однако в последние месяцы появилась стабилизация. Выдача держится за счет оставшихся субсидируемых программ, но объемы всё же заметно ниже прошлогодних.

При этом банки выдают ипотеку только тем, кто способен подтвердить высокую платежеспособность. Как следствие, число потенциальных покупателей с достаточным доходом сокращается.