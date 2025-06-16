Warner Bros. Discovery планирует разделиться на две независимые компании к середине 2026 года. Реструктуризация затронет все основные активы медиахолдинга.

Крупнейший медиаконгломерат Warner Bros. Discovery объявил о планах разделения бизнеса. К следующему году компания распадется на два самостоятельных предприятия.

Новая структура Streaming & Studios объединит стриминговые сервисы HBO Max, кинокомпанию Warner Bros., студию DC и игровое направление. Руководителем станет действующий гендиректор WBD Дэвид Заслав. Вторая компания Global Networks включит кабельные каналы CNN, TNT Sports, Discovery и платформу Discovery+ под руководством финансового директора Гуннара Виденфельса.

Решение о разделении связано с финансовыми трудностями после слияния WarnerMedia и Discovery. Акции объединенной компании потеряли значительную стоимость, а долг превысил $40 млрд. Разделение позволит каждому бизнесу сосредоточиться на своей специализации.

Параллельно WBD объявила о программе реструктуризации долга на $17,5 млрд. Компания планирует выкупить до 40% облигаций. Инвесторы должны принять решение по своим акциям до 13 июня текущего года.