CD Projekt RED изменила подход к разработке The Witcher 4, сделав упор на консольные версии. В студии признают, что достичь 60 кадров в секунду на Xbox Series S будет крайне сложно.

Разработчики из CD Projekt RED раскрыли детали работы над The Witcher 4. В отличие от предыдущих проектов, студия делает упор на консольные версии, а не на ПК.

Чарльз Тремблей, вице-президент по технологиям CD Projekt RED, объяснил новый подход к разработке. Команда решила сначала оптимизировать игру для консолей, чтобы обеспечить 60 FPS на PlayStation 5 с аппаратной трассировкой лучей. Это противоположность прежней стратегии, когда игры сначала создавали для ПК, а затем адаптировали для консолей.

С Xbox Series S ситуация сложнее. Разработчики еще не начали оптимизацию для этой консоли и признают, что достичь стабильных 60 кадров в секунду будет "чрезвычайно сложно". Пока неясно, какие компромиссы придется сделать для младшей модели Xbox.

Техническое демо уже использует аппаратную трассировку лучей через систему Lumen от Epic. Однако студия планирует масштабировать графику для мощных ПК, хотя конкретные детали пока не раскрывают.

Тремблей подчеркивает, что демо – лишь ранняя версия. Многие системы, включая боевую, еще не реализованы. Но целевой показатель в 60 FPS для консолей текущего поколения остается приоритетом для команды.

Для PlayStation 5 разработчики настроены более оптимистично. Аппаратные возможности этой консоли позволяют рассчитывать на стабильные 60 кадров в секунду даже с включенной трассировкой лучей. Однако команда подчеркивает, что это потребует серьезной работы по оптимизации.

Разработчики объясняют, что переход на консоль-ориентированный подход должен упростить процесс разработки по сравнению с предыдущими проектами. В случае с Cyberpunk 2077 студия сначала создавала ПК-версию, что затем вызвало сложности при адаптации для консолей.

Технология Lumen в четвертом Ведьмаке уже использует аппаратную трассировку лучей, в отличие от программной реализации в других играх.

Для ПК-версии разработчики планируют масштабирование графики, но конкретные параметры пока не определены. Основное внимание сейчас сосредоточено на достижении целевых показателей производительности для консолей.

Сроки релиза не называются – проект находится на ранней стадии разработки. Многие игровые системы еще не реализованы, а технические решения требуют дополнительной проработки, особенно для Xbox Series S.