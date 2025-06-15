В России снова появились в продаже новые Subaru Forester. Кроссовер, признанный самым надежным автомобилем в стране, предлагают по цене от 2,8 млн рублей.

На российский рынок вернулся Subaru Forester – кроссовер, недавно признанный самым надежным автомобилем в стране. Машины доступны через альтернативные каналы поставок.

Самый доступный вариант Forester с правым рулем и 150-сильным двигателем стоит ₽2,8 млн. За эти деньги покупатель получает кожаный салон, камеру заднего вида, мультимедийную систему и другие опции. Более мощная 177-сильная версия в топовой комплектации обойдется в ₽3,13 млн.

Леворульные модели значительно дороже – от ₽3,98 млн во Владивостоке до ₽4,78 млн в Подмосковье. Разница в цене объясняется сложностями доставки и растаможки.

Forester недавно подтвердил свою репутацию надежного автомобиля. В первом квартале нынешнего года 30 тысяч участников опроса назвали его самым беспроблемным кроссовером на российском рынке. Ранее модель вошла в мировой топ-10 самых надежных машин по версии Consumer Reports.

Поставки осуществляются через параллельный импорт, так как официальные дилеры Subaru прекратили работу в России. Несмотря на это, спрос на японские кроссоверы остается высоким благодаря их репутации и проверенной временем конструкции.