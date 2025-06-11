Минцифры подготовило законопроект, запрещающий бизнесу собирать и обрабатывать персональные данные граждан без их согласия. Запрет касается создания профилей на основе анализа поведения, интересов и местоположения.

Финансовые организации, онлайн-платформы и телеком-компании могут лишиться права автоматически формировать клиентские профили. Минцифры предлагает ограничить использование персональных данных при помощи новых норм закона.

Минцифры разработало законопроект, который запрещает операторам персональных данных создавать профили пользователей без отдельного согласия. Речь идет о сборе информации для оценки финансового положения, интересов, состояния здоровья, поведения и местоположения граждан.

Если документ примут, компании больше не смогут использовать данные из разных источников для автоматизированного анализа, если человек явно не разрешил это. При этом направление согласия или отказа возможно будет только двумя способами — через единую систему идентификации (ЕСИА) либо напрямую оператору данных.

Еще одно требование — при любом сборе персональных данных оператор обязан уведомить об этом ЕСИА. Подобные меры, по замыслу Минцифры, должны снизить риски мошенничества в цифровой среде.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что только за минувший год МВД зарегистрировало свыше 380 тысяч преступлений, связанных с мошенничеством, в том числе с использованием электронных платежей и компьютерной информации. Ущерб составил почти 189 миллиардов рублей — почти на 40% больше, чем годом ранее.

Законопроект еще не поступил в правительство. Представители аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко отмечают, что документ проходит согласование, и его положения могут измениться.

В Минцифры уточнили, что новые правила должны ограничить объем собираемых данных и укрепить контроль за их использованием.

Тем не менее, эксперты предупреждают о побочных последствиях. По мнению аналитика «Спикател» Алексея Козлова, любые запреты могут спровоцировать обходные схемы. А Тимофей Воронин из «Интеллектуальной аналитики» считает, что бизнесу придется отказаться от персонализированной рекламы, что снизит качество обслуживания и увеличит затраты.