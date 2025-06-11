На Томь-Усинской ГРЭС в Кузбассе полным ходом идет модернизация. Сейчас бригады работают на энергоблоке №9, где полностью меняют оборудование.

На Томь-Усинской ГРЭС – самой мощной электростанции Кузбасса – реализуют масштабный проект модернизации. За пять лет планируют обновить несколько энергоблоков, два из которых уже переоснастили.

Сейчас все силы брошены на энергоблок №9. Здесь полностью меняют котельное оборудование и устанавливают новый генератор. Рабочие выкладывают топку специальным огнеупорным кирпичом, монтируют газоходы и горелочные устройства.

Под новый генератор пришлось переделывать фундамент - оборудование оказалось крупнее предыдущего. Статор уже поставили на место, а ротор пока ждет своего часа - его привезли с новосибирского завода "ЭЛСИБ" и планируют установить в июне.

На площадке ежедневно трудятся около 350 человек. Работы не прекращаются ни днем, ни ночью, чтобы успеть завершить все к концу нынешнего года.

Параллельно на станции готовят к запуску три новые градирни. Эти сооружения будут охлаждать воду для технологических нужд, что позволит меньше забирать воды из реки Томь и сделает работу станции экологичнее.

Два энергоблока уже прошли модернизацию и работают в штатном режиме. После завершения всех работ станция станет надежнее и экономичнее, что важно для промышленности и жителей региона.