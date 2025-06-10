Появились слухи о том, что продолжение Hogwarts Legacy выйдет в формате free-to-play. Поводом для обсуждений стали вакансии, опубликованные студией Avalanche Software.

Пока официального анонса второй части Hogwarts Legacy нет и фанатское сообщество внимательно следит за любыми косвенными признаками разработки. Один из них — появление новых вакансий в команде, создавшей оригинальную игру.

Avalanche Software разместила несколько новых объявлений о найме, которые сразу привлекли внимание поклонников Hogwarts Legacy. Особенно выделяется вакансия директора по дизайну для многопользовательской RPG, где отдельно указано требование опыта работы с free-to-play-проектами.

Эта деталь породила предположение, что потенциальный сиквел станет условно-бесплатной игрой. На это указывают и другие вакансии — в том числе позиция специалиста по внутриигровой экономике и монетизации.

Согласно описаниям, новый проект должен включать системы вознаграждений, работу с аккаунтами и магазин с бонусами и косметическими предметами. При этом команда подчеркивает связь вакансий с теми, кто уже работает над Hogwarts Legacy, что усиливает подозрения о возможном направлении продолжения.

Официального подтверждения этих догадок пока не поступало, но информация вызвала оживленные обсуждения среди геймеров. Многие опасаются, что новая модель может изменить привычный игровой опыт.