С началом лета участились случаи мошенничества, направленные на молодых людей. Почта Банк рассказал, какие схемы используют злоумышленники и как от них защититься.

Начало лета для студентов — период экзаменов и подготовки к защите дипломов. Именно в это время мошенники активизируют схемы, рассчитанные на стресс и невнимательность молодежи.

Почта Банк обратил внимание на новую волну мошеннических схем, которые особенно активно нацелены на студентов и молодежь в начале лета.

Одна из уловок — звонок якобы от сотрудников деканата с сообщением о недопуске к экзамену или к защите диплома. Под предлогом устранения «ошибки в системе» студента просят перейти по поддельной ссылке и ввести данные, включая код из СМС. После этого мошенники получают доступ к личному кабинету на «Госуслугах» или в банке. Последствия могут быть серьезными: от оформления кредита до выпуска карты на чужое имя.

Не менее распространены подделки QR-кодов на аренду самокатов и велосипедов. Визуально они не отличаются от оригинальных, но ведут на поддельные сайты оплаты. В результате деньги списываются, а поездка не начинается. Специалисты советуют проверять наклейки и использовать только фирменные приложения сервисов.

Еще один способ нажиться — фейковые туры и «скидки» на авиабилеты. Мошенники публикуют заманчивые предложения, требуют предоплату, а затем исчезают. Чтобы избежать обмана, банк рекомендует обращаться только к проверенным туристическим агентствам.

Независимо от ситуации, специалисты подчеркивают: нельзя передавать коды третьим лицам и переходить по сомнительным ссылкам. Лучше перепроверить информацию напрямую в университете или у оператора сервиса.