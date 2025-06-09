Ultrahuman Home: Представлен гаджет за 40 тыс. рублей, который только собирает данные

Новое устройство Ultrahuman Home позиционируют как помощника для здоровья, но его функционал ограничивается только сбором информации.

Коробочка размером с Mac Mini измеряет параметры воздуха, уровень шума, освещенность и влажность. Датчики фиксируют содержание CO2, угарного газа, формальдегида и других вредных веществ. Устройство анализирует даже спектр освещения – от ультрафиолета до инфракрасного излучения.

Производитель предлагает синхронизировать гаджет с кольцом Ultrahuman Ring. Система будет сопоставлять изменения среды с показателями пульса и качества сна. Например, покажет, проснулись ли вы из-за внезапного шума или света.

Но здесь кроется главный недостаток: Ultrahuman Home только диагностирует проблемы, но не решает их. В отличие от многих конкурентов, он не управляет климатической техникой и не интегрируется с системами умного дома. При этом цена в $549 выглядит завышенной - аналогичные датчики от Ikea или Amazon стоят значительно дешевле.

Компания подчеркивает, что не вводит подписку и не монетизирует данные пользователей. Однако практическая ценность устройства остается под вопросом – оно скорее информирует о проблемах, чем помогает их устранять.