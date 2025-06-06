Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался за реформирование ООН.

В статье для американского издания The Hill казахстанский лидер изложил свое видение модернизации международной организации. Токаев подчеркнул необходимость адаптации ООН к современным реалиям.

Президент Казахстана считает, что структуры ООН, особенно Совет Безопасности, требуют реформирования. Он предложил расширить представительство за счет стран Африки, Азии и Латинской Америки, которые сейчас недостаточно вовлечены в глобальные процессы принятия решений.

Токаев отметил, что нынешняя система с пятью постоянными членами Совбеза не отражает современные мировые реалии. По его мнению, реформированная ООН сможет эффективнее решать актуальные проблемы — от климатических изменений до предотвращения конфликтов.

Казахстанский лидер подчеркнул важность сохранения ООН как универсальной международной площадки. Он призвал мировое сообщество не отказываться от организации, а работать над ее укреплением и адаптацией к вызовам XXI века.

Токаев обладает значительным опытом работы в структурах ООН, занимая ранее должности заместителя генерального секретаря и руководителя женевского отделения организации. Это придает дополнительный вес его предложениям по реформированию международной системы.