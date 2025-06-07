Аналитическое агентство АКРА подтвердило рейтинг банка «РОССИЯ» на уровне «АА-(RU)» со стабильным прогнозом. Именно в этом банке открыт зарплатный счет президента Владимира Путина.

Несмотря на давление санкций и концентрацию активов на ограниченном круге клиентов, банк «РОССИЯ» сохраняет устойчивые позиции на внутреннем рынке. АКРА не обнаружило признаков ухудшения его финансового состояния.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило рейтинг банка «РОССИЯ» на уровне «АА-(RU)». Прогноз по рейтингу остался стабильным. Агентство отметило устойчивую деловую модель, приемлемое качество капитала, удовлетворительный уровень рисков, а также сбалансированные показатели по ликвидности и фондированию.

Одним из факторов, повлиявших на оценку, стала высокая концентрация как активов, так и источников финансирования на ограниченном числе крупных клиентов. Вместе с тем, АКРА учло наличие устойчивых конкурентных преимуществ и потенциальную поддержку со стороны акционеров.

Банк «РОССИЯ» обслуживает зарплатный счет президента РФ. Об этом Владимир Путин напомнил в декабре прошлого года на пресс-конференции, уточнив, что продолжает получать зарплату через это кредитное учреждение. Также он сообщил о наличии вклада в Сбербанке.

Банк «РОССИЯ» работает преимущественно на российском финансовом рынке, включая корпоративное кредитование, операции с ценными бумагами и сделки на межбанковском рынке. Головной офис расположен в Санкт-Петербурге.