Компании GE Aerospace и Kratos начали разработку компактных реактивных двигателей для беспилотных военных самолетов. GEK1500 станет основой для будущих платформ совместной боевой авиации.

Пока оборонные бюджеты в США ужимаются, а требования к технике растут, компании ищут решения, которые соединяют простоту, масштабируемость и эффективность. Одним из таких проектов стал GEK1500 — миниатюрный реактивный двигатель, способный изменить подход к беспилотной авиации.

3 июня GE Aerospace и Kratos Defense официально подтвердили расширение сотрудничества в сфере силовых установок для беспилотных летательных аппаратов. Компании заключили меморандум о взаимопонимании еще в прошлом году, но теперь речь идет о полном цикле: от разработки до серийного производства.

Ключевым элементом программы стал турбовентиляторный двигатель GEK1500. Он рассчитан на использование в многоразовых беспилотных системах, включая будущие платформы Collaborative Combat Aircraft (CCA). Ожидаемая тяга — 1500 фунтов. Прототип планируют показать уже в следующем году.

Проект также включает в себя более легкий двигатель GEK800, который, как и GEK1500, можно будет выпускать в больших объемах благодаря модульной конструкции и сниженной стоимости сборки.

GE и Kratos нацелены на рынок, где требуется баланс между производительностью и экономичностью. GEK1500 разрабатывается не только как компактное решение, но и как двигатель с улучшенными характеристиками по сравнению с существующими одноразовыми аналогами.

Kratos, накопившая более двух десятилетий опыта в создании двигателей для беспилотников и ракет, отвечает за архитектуру. GE Aerospace, со своей стороны, обеспечивает возможности масштабирования и промышленного производства.

Предполагается, что эти двигатели будут устанавливаться на широкий спектр аппаратов: от разведывательных БПЛА до одноразовых ударных систем. Но именно GEK1500 ориентирован на платформы, где особенно важна повторная эксплуатация.

На фоне роста интереса Пентагона к более гибким, управляемым и доступным решениям в области беспилотной авиации, обе компании стремятся занять нишу с реальным спросом. И если демонстрация прототипа пройдет успешно, это может ускорить переход к серийному применению нового класса двигателей в американских ВВС.