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Минцифры одобрило предложение об установке российских ОС на продаваемые в стране ноутбуки
Минцифры одобрило предложение об обязательной установке российских операционных систем на ноутбуки. Но аналогичную инициативу для смартфонов ведомство сочло слишком рискованной.

В России может появиться новое обязательное требование к производителям техники: предустановка отечественных операционных систем на ноутбуки. Минцифры поддержало соответствующее предложение бизнеса, но к аналогичной мере для смартфонов отнеслось сдержанно, сославшись на потенциальные риски.

Минцифры поддержало предложение обязать производителей ноутбуков, работающих на российском рынке, предустанавливать хотя бы одну отечественную операционную систему. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев на мероприятии, организованном в рамках форума ЦИПР-2025.

Инициатором выступил управляющий партнер IТ-холдинга Fplus Алексей Мельников. Он предложил, чтобы устройства, продаваемые в магазинах и на онлайн-площадках — от Wildberries до Ozon — выходили с предустановленными российскими ОС. Варианты: Astra Linux, Red OS, «Альт». Windows при этом разрешается, но вторым слоем.

Смартфоны Мельников тоже предложил включить в список. В качестве примера он привел Китай и Harmony OS от Huawei. Но Минцифры решило не спешить. По словам Шадаева, жесткое требование установить «Аврору» на смартфоны может обернуться проблемами на таможне и сокращением поставок.

Официальные комментарии на этом закончились. Представитель министерства отказался пояснить детали.

На рынке уже есть компьютеры с российскими ОС. По данным Fplus, в рознице и корпоративном сегменте они занимают не более 3%, в бизнесе — около 7%. При этом продажи ноутбуков в 2024 году выросли до 3,9 млн штук. Средняя цена — 62 тысячи рублей. Масштаб очевиден.

Разработчики к требованиям готовы — по крайней мере, технически. В Red OS и Astra говорят, что адаптировали системы под массовый сегмент, ведут переговоры с ритейлерами и упростили установку. Однако часть устройств до сих пор поставляется в Россию неофициальными каналами, и это мешает системной работе.

Ритейлеры признают: интерес к российским ОС есть, но в основном со стороны госзаказчиков и образовательных учреждений. Массовый покупатель предпочитает знакомые экосистемы. Здесь и начинается самое слабое место инициативы — предустановить систему можно, но заставить пользоваться ей вряд ли получится.

Производители отмечают: чтобы что-то изменить, нужно не просто предлагать «из коробки», а сопровождать — интерфейсами, поддержкой, совместимостью. Без этого попытка вытеснить привычные решения будет восприниматься как навязанная мера.

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#смартфоны #ноутбуки #минцифры #аврора #astra linux #цифровой суверенитет #предустановка #российские ос
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