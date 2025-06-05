Hyundai сообщила о значительном увеличении продаж в мае 2025 года, достигнув роста на 141% для модели Elantra N. Общие продажи Elantra также выросли на 24% по сравнению с прошлым годом.

В мае этого года Hyundai продемонстрировала впечатляющие результаты продаж, особенно среди моделей Elantra и Elantra N. Эти достижения стали возможны благодаря удачному сочетанию доступной цены и высоких характеристик, что привлекло внимание покупателей.

За первые пять месяцев года текущего Hyundai продала более 62 000 автомобилей Elantra в Соединенных Штатах. Этот показатель на 24% превышает объем продаж за аналогичный период прошлого года, когда Elantra заняла второе место по популярности среди автомобилей бренда. В мае 15 741 экземпляр Elantra нашли новых владельцев, что на 18% больше, чем в конце весны прошлого года.

Неожиданный успех пришел и к высокопроизводительной версии Elantra N. Продажи этой модели увеличились на 141% в мае, хотя численные значения продаж не были озвучены. Успех Elantra N объясняется мощным 2,0-литровым турбированным двигателем, который развивает 276 л. с., а также возможностью выбора между механической и автоматической коробками передач. Стартовая цена в 34 350 долларов делает эту модель доступной для широкой аудитории.

Общий рост продаж Hyundai в США составил 11%, с 369 578 автомобилей, проданных с января по май. В мае компания достигла важной вехи, превысив 17 миллионов проданных автомобилей на американском рынке с момента своего появления в 1986 году.

Помимо Elantra, спрос на другие модели также остается высоким. Tucson стал самым продаваемым автомобилем Hyundai с 78 565 проданными экземплярами за первые пять месяцев, что на 23% больше по сравнению с тем же периодом в 2024 году. В мае 19 905 Tucson нашли своих владельцев.

Продажи Santa Fe выросли на 17%, составив 54 848 единиц, в то время как Palisade зафиксировал 47 944 продажи, увеличившись на 8%. Sonata также показала рост на 11%, составив 27 981 проданный экземпляр, а модель Venue увеличила продажи на 19%, достигнув 12 879 единиц.

Тем не менее, не все модели демонстрируют положительную динамику. Compact пикап Santa Cruz потерял 19% в продажах, составив 12 173 единицы, а электрический седан Ioniq 6 снизился на 6%, продав 5 621 экземпляр.

Таким образом, Hyundai продолжает адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, предлагая автомобили, которые находят отклик у покупателей.