Казань, Норильск и Обнинск возглавили рейтинг городов по показателю "Доход и работа" в индексе качества жизни ВЭБ.РФ. Оценка охватывает крупнейшие города России, не включая Москву и Санкт-Петербург.

В нескольких российских городах зафиксированы наиболее благоприятные условия для трудоустройства и стабильного заработка. Это следует из нового рейтинга ВЭБ.РФ, оценивающего качество жизни за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

По результатам минувшего года Казань, Норильск и Обнинск стали лидерами по интегральному показателю "Доход и работа" в индексе качества жизни, который составляет ВЭБ.РФ. Эти города заметно опередили средние значения, оказавшись в числе лучших по условиям трудоустройства и уровню доходов населения.

Близкие результаты показали также Черноголовка, Екатеринбург, Самара, Тула, Уфа, Иркутск и Пермь. В ряде из них каждый третий сотрудник работает в секторе малого и среднего бизнеса — это особенно заметно в Самаре и Перми.

Пермь также заняла 5-е место в рейтинге городов по уровню развития государственно-частного партнерства. В Туле и Уфе эти показатели оказались на 17-й и 21-й позициях соответственно.

Индекс ВЭБ.РФ оценивает качество жизни в 250 городах России (без учета Москвы и Петербурга) по 317 параметрам. Данные включены в систему Города.РФ, которую используют муниципалитеты, бизнес и жители при оценке текущих условий в регионах.