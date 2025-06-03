Финансовый консультант Алексей Родин рассказал, как можно выгодно инвестировать 100 тысяч рублей, учитывая разные цели и сроки. Он предложил три варианта вложений, от создания финансовой подушки безопасности до формирования капитала для пассивного дохода в долгосрочной перспективе.

Многие задаются вопросом, как правильно распорядиться имеющимися средствами, чтобы не только сохранить, но и приумножить их. Финансовый консультант Алексей Родин представил три возможных стратегии инвестирования суммы в 100 тысяч рублей, ориентированные на различные финансовые цели и временные горизонты.

Родин подчеркнул, что для успешного инвестирования важны определение цели и срока вложения, на основе которых следует выбирать рыночную стратегию и инструменты. Он отметил, что предложенные варианты являются иллюстрацией и не представляют собой индивидуальную инвестиционную рекомендацию.

Первый сценарий подходит для тех, кто стремится создать подушку безопасности. В этом случае ключевыми факторами являются ликвидность и надежность вложений, чтобы иметь возможность быстро вывести средства при необходимости. Эксперт рекомендует рассмотреть банковский вклад со средней доходностью около 19% годовых на срок до года, а также фонды денежного рынка, где потенциальная доходность может составить около 23% годовых при минимальных рисках. Однако следует учитывать, что при снижении ключевой ставки доходность по этим инструментам также уменьшится. При текущей ставке можно рассчитывать на прирост капитала в размере 19,5-23 тысяч рублей.

Второй вариант ориентирован на среднесрочное инвестирование (несколько лет), например, для накопления первоначального взноса на покупку жилья. Помимо упомянутых выше инструментов, Родин предлагает рассмотреть вложение в долгосрочные облигации федерального займа (ОФЗ). По его мнению, в период ожидаемого снижения ключевой ставки стоимость этих бумаг может вырасти примерно до 90% от номинала, к чему добавится купонный доход. При грамотном подходе инвестированная сумма может увеличиться до 180 тысяч рублей.

Третий сценарий предназначен для тех, кто планирует создать капитал для получения пассивного дохода через 20 лет. Такой длительный срок позволяет инвестору пережить возможные экономические колебания. Банковский вклад в данном случае эксперт считает слишком консервативным, так как средняя доходность в 7,5% за такой период может не покрыть даже уровень инфляции (8%). Более предпочтительным вариантом является формирование пассивного индексного портфеля, включающего различные активы в соответствии с риск-профилем инвестора. Для умеренного риск-профиля Родин предлагает распределить средства следующим образом: 70% в фонды акций, 20% в фонды облигаций, по 5% в фонды золота и недвижимости. Средняя доходность такого портфеля за 20 лет может составить около 14%, что потенциально принесет инвестору около 1 375 000 рублей.

Для более опытных инвесторов Родин предлагает рассмотреть вложение в долгосрочные государственные облигации во время кризисных периодов и формирование пассивного индексного портфеля после снижения ключевой ставки. По его оценке, при таком подходе через 20 лет можно рассчитывать на капитал в размере 1 900 000 рублей.