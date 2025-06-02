Депутаты от «Справедливой России» предложили ввести 14-дневный оплачиваемый отпуск для родителей с тремя и более детьми.

Родители с тремя и более детьми могут получить право на дополнительный оплачиваемый отпуск. Соответствующий законопроект готовят к внесению в Госдуму.

Депутаты от «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов и Александр Бабаков разработали законопроект о дополнительном отпуске для многодетных. Согласно документу, родители с тремя и более детьми смогут брать ежегодно до 14 оплачиваемых дней. Льгота будет действовать, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет.

Отпуск можно использовать целиком или частями, присоединять к основному или брать отдельно. Переносить неиспользованные дни на следующий год не разрешат. По словам Миронова, инициатива поможет родителям совмещать работу с воспитанием детей.

Это не первое предложение партии по поддержке семей. В апреле депутаты внесли законопроект об освобождении от НДФЛ женщин с детьми, чьи доходы не превышают 3–4 МРОТ. Также «Справедливая Россия» предлагает увеличить материнский капитал за третьего ребенка до 1,4 млн рублей и ввести поэтапное списание ипотеки: по 25% за первого, второго и третьего ребенка, а за четвертого — полное погашение.

Еще одна инициатива — строительство жилья для молодых семей с детьми. Его хотят предоставлять по социальному найму с правом последующего выкупа.

Законопроект об отпуске поступит в Госдуму в понедельник. Если его примут, изменения в Трудовой кодекс могут вступить в силу уже в следующем году.