На Computex 2025 компания AURAS представила прототипы систем охлаждения для видеокарт NVIDIA и AMD. Среди новинок — решения для RTX 5090, Radeon RX 9070 и материнских плат с жидкостным охлаждением.

На выставке Computex 2025 тайваньская компания AURAS представила ряд новых разработок в области охлаждения для видеокарт и материнских плат. Производитель сотрудничает с крупнейшими OEM-брендами и известен как поставщик решений для системного охлаждения графических ускорителей. Новые изделия компании рассчитаны на высокие тепловые нагрузки и готовы к следующему поколению флагманских GPU.

Центральным экспонатом стенда AURAS стал кулер для видеокарты NVIDIA RTX 5090, обозначенный как “Next Module”. Устройство рассчитано на тепловыделение до 600 Вт и занимает 3,75 слота. Конструкция включает испарительную камеру, тепловые трубки квадратного сечения и систему из трёх вентиляторов. Для визуального оформления предусмотрена RGB-подсветка.

Представитель AURAS уточнил, что кулер не ограничен текущей линейкой RTX 50 и может использоваться с GPU следующего поколения, которые, по мнению компании, также не превысят планку в 600 Вт. Деталей о конкретных моделях не прозвучало, однако разработка уже готова к интеграции в будущие продукты NVIDIA.





Параллельно компания продемонстрировала решение для охлаждения видеокарты AMD Radeon RX 9070, основанной на архитектуре RDNA 4. Кулер рассчитан на 350 Вт, выполнен в 2,8-слотовом формате и использует семь тепловых трубок с двойным капиллярным каналом. Как и у варианта для RTX, здесь присутствует RGB-подсветка.

Интерес вызвала и материнская плата с предустановленной системой жидкостного охлаждения. Прототип построен на базе сокета AMD AM5, но компания также подтвердила поддержку платформ Intel. Охлаждение покрывает VRM и накопители M.2, конструкция использует прозрачную акриловую крышку и совместимые с кастомными СЖО фитинги G1/4”.

Кроме того, AURAS представила новое AIO-решение для CPU, подходящее как для Intel, так и для AMD. Модель укомплектована 360-мм алюминиевым радиатором, выдерживает до 253 Вт тепловой нагрузки и ориентирована на тихую работу. В оформлении использован элемент Infinity Mirror и ARGB-подсветка.

Под занавес компания показала два финальных прототипа кулеров: для RTX 5090 и RTX 5080. Первый оснащен 11 тепловыми трубками и рассчитан на 600 Вт, второй — на 400 Вт и использует девять трубок. Обе модели выполнены в трехвентиляторной компоновке с испарительной камерой.

AURAS подтвердила статус технически ориентированного поставщика, готового к требованиям будущих поколений GPU. Компания показала, что способна разрабатывать продукцию для самых ресурсоемких компонентов и уверенно работает с решениями, выходящими за рамки текущих стандартов тепловыделения.