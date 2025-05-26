Мероприятие продемонстрировало достижения в области робототехники и искусственного интеллекта.

Первый турнир по боксу с гуманоидными роботами прошел в китайском Ханчжоу. Ринг стал площадкой для демонстрации возможностей современных технологий в области робототехники.

На турнире два человекоподобных робота занимались муай-тай, управляемые командами инженеров дистанционно. Участники использовали LiDAR-датчики и камеры глубины, что позволяло им выполнять сложные комбинации ударов, включая хуки и удары коленями. Согласно правилам, робот, не сумевший встать за восемь секунд после падения, считался проигравшим.

В первом бою победу одержал робот с розовым шлемом, однако абсолютным чемпионом стал двуногий робот с черным головным убором. Он успешно контратаковал соперника, который не удержал равновесие и упал. Финальный матч показал, как оба робота наносили удары друг другу, продемонстрировав свою выносливость и координацию.

Разработчики роботов, участвовавших в турнире, подчеркнули, что такие соревнования дают возможность оценить эффективность дистанционно управляемых машин в боевых условиях. Чэнь Сиюнь, представитель компании Unitree Robotics, отметил, что роботы продемонстрировали высокую степень самобалансировки и точности движений. Перед турниром они прошли подготовку, что позволило им успешно выполнять сложные маневры.

Турнир под названием Mecha Fighting Series доказал прочность материалов, из которых изготовлены роботы, а также выносливость их аккумуляторов. Видеоролики с боями быстро распространились в социальных сетях, показывая, что, хотя роботы в целом наносили точные удары, в некоторых моментах их действия шли вразрез с желаниями операторов. Это проявлялось в ситуациях, когда удары наносились вообще не в ту сторону, где находился соперник.

Видео, демонстрирующие бои, можно посмотреть в соцсети Х (заблокирована в РФ) здесь и здесь.

Организаторы планируют провести следующий турнир, учитывая опыт первых боев. Они обещают, что будущие сражения станут еще более зрелищными и динамичными. Такие мероприятия не только развлекают, но и служат платформой для демонстрации достижений Китая в области искусственного интеллекта и робототехники.