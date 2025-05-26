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Экономист Т-Банка прогнозирует снижение ключевой ставки в России до 15%
Экономист Т-Банка Софья Донец прогнозирует снижение ключевой ставки до 15% к концу 2025 года. Эксперт считает текущий уровень ставки аномально высоким для российской экономики.

Главный экономист Т-Банка представила прогноз по изменению ключевой ставки в текущем году. По ее оценкам, Центробанк продолжит смягчение денежно-кредитной политики.

Софья Донец ожидает, что к декабрю 2025 года ключевая ставка опустится до 15% годовых. Хотя эта цифра кажется высокой, она всё равно вдвое превышает средний исторический показатель для России, пережившей множество экономических кризисов.

Экономист подчеркивает: нынешний уровень ставки нельзя считать нормальным для страны. На ближайшем заседании 6 июня ЦБ может снизить ставку на 1-2 процентных пункта. Без такого смягчения Донец не исключает риска рецессии.

Параллельно эксперт даёт прогноз по курсу доллара: 95-100 рублей к концу года. Первые признаки ослабления рубля могут проявиться уже летом, что связано с сезонными колебаниями валютного спроса и торговых потоков.

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#экономика #инфляция #прогноз #ключевая ставка #банк россии
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Как GeForce RTX 5060 стала самой выгодной видеокартой в РФ, а NVIDIA легко обошла AMD
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