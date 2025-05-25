Китайский минпром опубликовал данные о новом внедорожнике M-Hero M817. Автомобиль получил гибридную силовую установку и две модификации — городскую и внедорожную.

В списке новых моделей, одобренных китайским министерством промышленности, появился внедорожник M-Hero M817. Производитель предлагает две модификации, отличающиеся дизайном и назначением, а также гибридную силовую установку.

Компания Dongfeng через суббренд Mengshi представила новый внедорожник M-Hero M817. Модель выполнена в узнаваемом стиле: массивный передний бампер, крупные фары и решетка радиатора с агрессивным дизайном. Кузов выделяется широкими колесными арками, высокими порогами и диагональным остеклением задних стоек. Задняя часть получила крестообразные фонари и бампер, схожий по стилю с передним. В одной из версий на дверь багажника устанавливают полноразмерное запасное колесо.

Габариты внедорожника составляют 5 100 мм в длину, 1 998 мм в ширину и от 1 899 до 1 919 мм в высоту. Колесная база — 3 005 мм, снаряженная масса варьируется от 2 761 до 2 965 кг.

Производитель предлагает две версии. Городская отличается бамперами в цвет кузова, декоративными рейлингами и дисками. Внедорожная модификация получила усиленную защиту, стальные бамперы, функциональные рейлинги на крыше и запаску на задней двери.

Под капотом — гибридная система с 1,5-литровым турбомотором (197 л.с.) и электродвигателями. Данные о мощности электрочасти и запасе хода не раскрываются, но известно, что батареи поставляет CATL.

M-Hero M817 дебютировал на Шанхайском автосалоне. Для России модель может стать доступнее старшего M-Hero I — компания «Моторинвест» рассматривает возможность локализованной сборки на своем заводе в Липецке.