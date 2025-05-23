Умные очки Apple представят в 2026 году. Устройства получат премиальную сборку, расширенные функции ИИ и будут конкурировать с Meta Ray-Bans (Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ).

Компания Apple ускорила разработку собственных умных очков, которые должны поступить в продажу в 2026 году. По словам сотрудника компании, новинка сохранит сходство с Meta* Ray-Bans, но превзойдет их по качеству исполнения и возможностям.

Apple намерена представить свои умные очки во второй половине 2026 года. Устройство получит камеры, микрофоны и продвинутые функции искусственного интеллекта, аналогичные решениям Meta. При этом компания делает ставку на премиальную сборку и элегантный дизайн.

Новые очки смогут фотографировать, записывать видео и воспроизводить музыку. Встроенный ИИ обеспечит переводы, голосовые вызовы и голосовые подсказки об окружающем мире. Особое внимание Apple уделяет функциям конфиденциальности - пользователи будут точно знать, когда устройство ведет запись.

В отличие от Vision Pro, очки не получат функций дополненной реальности – эти технологии компания отложила для будущих моделей. Ключевой особенностью станет улучшенная версия Siri, которую специально дорабатывают для нового устройства.

По данным Bloomberg, Apple уже готовит крупную партию прототипов для тестирования. Генеральный директор Тим Кук лично курирует проект, стремясь создать достойного конкурента Meta Ray-Bans. Компания рассчитывает на высокий спрос и готовится к массовому производству.

Сотрудник Apple отметил, что, хотя их очки похожи на решение Meta, они будут "сделаны лучше". Компания использует собственные ИИ-модели вместо сторонних решений. Полноценные очки дополненной реальности появятся позже, когда станут доступнее ключевые компоненты вроде батарей и чипов.

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России