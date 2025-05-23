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Apple прекращает разработку смарт-часов со встроенной камерой
Apple закрывает проект часов со встроенной камерой, релиз которых был запланирован на 2027 год. Проект закрыт без указания причин, сообщает Bloomberg.

Компания Apple отменила планы по выпуску часов со встроенной камерой, которые должны были увидеть свет в 2027 году. Это решение стало неожиданным шагом, учитывая предварительные ожидания пользователей и многочисленных фанатов яблочного бренда.

Согласно последним данным от Bloomberg, Apple закрыла проект, связанный с интеграцией камеры в Apple Watch. Разработка камеры охватывала как стандартные, так и Ultra-модели, и предполагала использование функций искусственного интеллекта для распознавания объектов и окружающей среды. Однако, несмотря на потенциальные преимущества, проект оказался нецелесообразным.

Камера на Apple Watch не предназначалась для видеозвонков или фотосъемки, как это реализовано в iPhone. Вместо этого она должна была предоставлять пользователям информацию о предметах и местах, аналогично функции визуального интеллекта на iPhone. Эта функция могла бы значительно упростить жизнь путешественников, предлагая переводы и идентификацию объектов.

Несмотря на первоначальные амбиции, Apple не смогла преодолеть технические трудности, связанные с ограничениями пространства внутри устройства. В отчете не упоминается причина отмены проекта, что оставляет открытым вопрос о будущем подобных технологий.

Тем не менее, Apple продолжает работать над другими инновациями. Планы по выпуску AirPods с камерами остаются в силе, хотя их функциональность будет отличаться от ожидаемой для Apple Watch. Эти наушники должны получить инфракрасные датчики, которые улучшат пространственный звук и управление с помощью жестов.

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#apple #технологии #apple watch #камера #bloomberg
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