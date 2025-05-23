Компания Apple отменила планы по выпуску часов со встроенной камерой, которые должны были увидеть свет в 2027 году. Это решение стало неожиданным шагом, учитывая предварительные ожидания пользователей и многочисленных фанатов яблочного бренда.
Согласно последним данным от Bloomberg, Apple закрыла проект, связанный с интеграцией камеры в Apple Watch. Разработка камеры охватывала как стандартные, так и Ultra-модели, и предполагала использование функций искусственного интеллекта для распознавания объектов и окружающей среды. Однако, несмотря на потенциальные преимущества, проект оказался нецелесообразным.
Камера на Apple Watch не предназначалась для видеозвонков или фотосъемки, как это реализовано в iPhone. Вместо этого она должна была предоставлять пользователям информацию о предметах и местах, аналогично функции визуального интеллекта на iPhone. Эта функция могла бы значительно упростить жизнь путешественников, предлагая переводы и идентификацию объектов.
Несмотря на первоначальные амбиции, Apple не смогла преодолеть технические трудности, связанные с ограничениями пространства внутри устройства. В отчете не упоминается причина отмены проекта, что оставляет открытым вопрос о будущем подобных технологий.
Тем не менее, Apple продолжает работать над другими инновациями. Планы по выпуску AirPods с камерами остаются в силе, хотя их функциональность будет отличаться от ожидаемой для Apple Watch. Эти наушники должны получить инфракрасные датчики, которые улучшат пространственный звук и управление с помощью жестов.