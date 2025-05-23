Компания Ford инициировала судебный процесс против девяти адвокатов, обвиняя их в мошенничестве на сумму 100 миллионов долларов. Иск подан в федеральный суд Лос-Анджелеса и касается завышенных счетов за юридические услуги.

Ford, один из крупнейших автопроизводителей, подал иск против группы адвокатов, обвиняя их в многолетнем мошенничестве. Согласно заявлению компании, юристы использовали закон о защите прав потребителей для своих корыстных целей, что привело к значительным финансовым потерям для Ford.

В иске, поданном в федеральный суд Лос-Анджелеса, Ford утверждает, что адвокаты, представлявшие интересы покупателей, пытавшихся отказаться от неисправных автомобилей, систематически завышали свои счета. По информации компании, юристы обманным путем получили 100 миллионов долларов, подделывая записи о рабочем времени и объеме выполненных услуг.

Ford указывает на конкретные примеры. Один из адвокатов, как утверждается, выставил счет за 57 часов работы в день, в то время как другой представил счета за два судебных заседания, проходивших в один и тот же день на расстоянии более 600 километров друг от друга. Эти факты подчеркивают, по мнению Ford, масштабы мошенничества, которое они считают системным.

Автопроизводитель также утверждает, что юридические фирмы действовали слаженно, используя свои знания о законах и обязательствах Ford по покрытию судебных издержек. В иске упоминается, что половина заявлений на судебные издержки могла быть подделана, что ставит под сомнение добросовестность адвокатов.

Ford требует возмещения ущерба в размере не менее 300 миллионов долларов, полагая, что подобные действия могли затронуть и других автопроизводителей. В ответ на обвинения адвокаты резко опровергли все утверждения, назвав действия Ford попыткой запугать тех, кто защищает права потребителей.

Представители юридической фирмы Knight Law Group, к которой принадлежит один из обвиняемых адвокатов, заявили, что иск Ford является не более чем попыткой избежать ответственности. Они утверждают, что адвокаты действовали в рамках закона, представляя интересы клиентов, и что их действия направлены на восстановление справедливости.