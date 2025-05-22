Мод DreamPunk 3.1.1 для Cyberpunk 2077 существенно изменяет визуальное восприятие игры. Автор мода улучшил трассировку пути, динамический диапазон и добавил настраиваемый шейдер камеры

На фоне завершения основной разработки Cyberpunk 2077 и перехода CD Projekt Red к работе над сиквелом, внимание поклонников игры все больше смещается в сторону пользовательских модификаций. Одной из самых заметных стал DreamPunk — графический мод, который с каждой версией делает Найт-Сити все менее похожим на игровое пространство и все больше — на кинохронику.

Новая версия DreamPunk 3.1.1, выпущенная автором под ником NextGen Dreams, представлена в видео с разрешением 8K. Главные изменения касаются визуальной части: переработанная конфигурация трассировки пути, усовершенствованный нижний динамический диапазон и обновленная таблица соответствия значительно усиливают эффект реалистичности.

Отдельного внимания заслуживает шейдер дрожания камеры. Его настроили вручную для достижения максимально фотореалистичного движения — особенно заметного во время перемещений по открытому миру и съёмки внутриигрового геймплея. При этом мод сохраняет стабильную производительность, несмотря на повышенную нагрузку на графическую систему.





Cyberpunk 2077 по-прежнему доступна на большинстве современных платформ, включая ПК и консоли последнего поколения. 5 июня к списку присоединится Nintendo Switch. В это время CD Projekt Red уже полностью переключилась на проект под рабочим названием Orion — вторую игру во вселенной Cyberpunk. По словам создателей, в ней появится еще один крупный город, отличающийся по атмосфере от Найт-Сити.