Устройство, как утверждается, будет готово к серийному выпуску в 2027 году

После покупки стартапа io за $6,5 млрд (подробнее об этом вы можете узнать здесь) OpenAI не стала откладывать в долгий ящик планы по созданию нового носимого устройства. Над проектом работает команда во главе с Джони Айвом и Сэмом Альтманом, и теперь стали известны первые подробности — от формата до сроков производства.

По информации аналитика TF International Securities Мин-Чи Куо, команда Айва и Альтмана планирует вывести устройство в массовое производство в 2027 году. Он ссылается на данные о текущем прототипе — гаджет немного крупнее закрытого Ai Pin, внешне напоминает уменьшенный iPod Shuffle и предназначен для ношения на шее.

Устройство не получит экрана, но будет оснащено камерой и микрофоном. По задумке, пользователь сможет подключать гаджет к смартфону или ПК, задействуя их как вычислительную и визуальную платформу. Это компенсирует отсутствие собственного дисплея и позволяет интегрировать устройство в уже привычную экосистему.

По словам Куо, OpenAI могла приурочить распространение этой информации к окончанию конференции Google I/O 2025, чтобы частично переключить внимание аудитории на свой проект. Примечательно, что сборку устройства, скорее всего, перенесут за пределы Китая — рассматривается вариант с Вьетнамом. Причины такого решения — политические.

Айв и Альтман обсуждали проект еще в 2023 году, когда искали инвестиции в миллиард долларов на его развитие. Теперь продукт приближается к стадии подготовки производства. Хотя точные характеристики могут измениться, текущая концепция предполагает компактность, минимум визуальных элементов и тесную связку с другими устройствами.

С учетом судьбы Ai Pin и его ограниченного коммерческого успеха, отсутствие дисплея само по себе вряд ли станет критичным фактором. Основное внимание, судя по всему, сосредоточено на дизайне и интеграции с ИИ-системами OpenAI.