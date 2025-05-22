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OpenAI потратила $6,5 млрд на команду бывших сотрудников Apple для создания ИИ-устройств
OpenAI приобрела стартап io, основанный Джони Айвом, в сделке на $6,5 млрд. Это крупнейшая инвестиция компании и важный шаг в сторону создания физических ИИ-устройств.

OpenAI сделала самый дорогой шаг в своей истории: $6,5 млрд — столько компания потратила на поглощение стартапа io, созданного известным дизайнером Джони Айвом и бывшими инженерами Apple. Цель — разработка принципиально новых устройств, которые должны изменить способы взаимодействия человека с ИИ.

Сделка объединила под эгидой OpenAI команду из 55 человек, включая дизайнеров и инженеров, ранее работавших над знаковыми продуктами Apple. Среди них — Скотт Кэннон, Тан Тан и Эванс Хэнки. Теперь они займутся проектами, ориентированными на создание интерфейсов, где экраны не играют ключевую роль. Речь идет о попытке переосмыслить сам принцип взаимодействия с цифровыми системами.

Компания io, несмотря на слияние, продолжит тесно сотрудничать с дизайнерской фирмой Айва LoveFrom, которая останется независимой. Именно LoveFrom будет определять креативное направление и визуальную эстетику будущих продуктов. Ожидается, что первое устройство, разработанное в рамках этого партнерства, появится на рынке в 2026 году.

Сэм Альтман и Джони Айв начали сотрудничать задолго до сделки. На протяжении двух лет они вместе работали над ранними прототипами. По словам Альтмана, нынешние формы взаимодействия — смартфоны и ноутбуки — перегружены и не подходят для интуитивного общения с ИИ. Новое поколение продуктов должно, по его мнению, стать проще и естественнее в использовании.

На фоне сделки OpenAI усилила команду по разработке физического ИИ. Недавно в компанию пришла Кейтлин Калиновски, ранее занимавшаяся проектами дополненной реальности в Meta. Кроме того, OpenAI инвестировала в робототехнический стартап Physical Intelligence, который развивает модели ИИ для физической среды.

Реакция на рынке не заставила себя ждать. Акции Apple снизились на 2%, что аналитики связали с усилением конкуренции в потребительском сегменте. Возвращение Айва к созданию продуктов может перераспределить внимание аудитории и инвесторов.

На фоне усиления давления со стороны конкурентов вроде Google, Anthropic и xAI, шаг OpenAI выглядит как стремление выйти за рамки программного обеспечения и закрепиться в сфере аппаратных решений, где пока еще нет доминирующего игрока.

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#apple #искусственный интеллект #openai #ии #интерфейсы #сэм альтман #слияние #потребительская электроника #джони айв #io #lovefrom
Источник: x.com
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