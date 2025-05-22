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PoZiTiv4iK
Администрация Трампа отвергла просьбу главы NVIDIA смягчить экспортные меры в отношении Китая
Белый дом отверг призыв главы NVIDIA пересмотреть экспортные ограничения на ИИ-чипы для Китая. Новая политика не предусматривает послаблений, несмотря на экономические аргументы компании.

Жесткая линия Вашингтона в отношении китайских технологий ИИ продолжает действовать без поправок на интересы американского бизнеса. Ни давление со стороны отрасли, ни миллиардные перспективы не заставили власти изменить курс.

Администрация Трампа дала понять, что не планирует отступать от установленных ограничений на экспорт чипов ИИ в Китай. Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг ранее выступил с критикой такого подхода, заявив, что политика Вашингтона лишь стимулирует Китай развивать собственные технологии и отдаляет США от лидерства в сфере искусственного интеллекта.

Хуанг подчеркивает: более половины инженеров в области ИИ имеют китайское происхождение, а примеры успехов компаний вроде DeepSeek и Huawei подтверждают высокий уровень подготовки кадров в регионе. Однако эти доводы не изменили позиции Белого дома.

Шрирам Кришнан, советник администрации по вопросам ИИ, заявил, что США по-прежнему обеспокоены последствиями распространения продвинутых графических процессоров в Китае. По его словам, государство стремится сохранить полный контроль над всей цепочкой — от железа до моделей.

Даже обещанные NVIDIA инвестиции в размере $500 миллиардов не убедили американские власти ослабить меры. Новый ИИ-ускоритель H20 попал под запрет, а экспорт чипов Huawei строго ограничили в пределах Китая. Использование за пределами страны теперь квалифицируется как нарушение.

NVIDIA, тем временем, готовит адаптированное решение на архитектуре Blackwell для китайского рынка, выход которого ожидается уже в июле (подробнее об этом вы можете узнать здесь). Как компания будет выстраивать свою стратегию в условиях ужесточенного регулирования, пока остается открытым вопросом.                          

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#nvidia #сша #китай #санкции #трамп #чипы #ии #экспортные ограничения
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