Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг дал понять, что компания прекращает доработку чипа H20 под давлением американских экспортных ограничений. По его словам, следующая модель, которая будет предложена китайским клиентам, с высокой вероятностью будет основана на архитектуре Blackwell.
На фоне ужесточения правил США по экспорту технологий, особенно в сфере искусственного интеллекта, NVIDIA вынуждена пересматривать свои стратегии. Ранее выпущенный H20 — модифицированный вариант Hopper, адаптированный под китайский рынок, — больше не подлежит дальнейшему изменению. Компания не видит смысла продолжать линию, функциональность которой приходится урезать до предела.
Теперь на повестке дня — Blackwell. Новый чип, ориентированный на Китай, будет отличаться не только архитектурой, но и спецификой памяти: вместо HBM планируется использовать GDDR7. Этот подход должен помочь NVIDIA соответствовать лимитам пропускной способности, не теряя при этом рынок целиком.
Компания уже сталкивается с конкуренцией со стороны Huawei, которая продвигает собственную линейку чипов Ascend. При этом NVIDIA пока сохраняет техническое преимущество — как по архитектуре, так и по программному обеспечению. Однако все чаще китайские корпорации делают выбор в пользу внутренних решений, опасаясь неопределенности, связанной с американскими поставками.
Для NVIDIA Китай остается стратегически важным направлением. Хуанг подчеркивает, что компания не собирается уходить с рынка, несмотря на давление. Но, судя по последним шагам, ставка теперь делается не на компромиссы, а на новый технический курс.