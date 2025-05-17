Глава NVIDIA подтвердил, что компания прекращает адаптацию чипа H20 под экспортные правила США. Теперь ставка делается на архитектуру Blackwell, которую планируют использовать для китайского рынка.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг дал понять, что компания прекращает доработку чипа H20 под давлением американских экспортных ограничений. По его словам, следующая модель, которая будет предложена китайским клиентам, с высокой вероятностью будет основана на архитектуре Blackwell.

На фоне ужесточения правил США по экспорту технологий, особенно в сфере искусственного интеллекта, NVIDIA вынуждена пересматривать свои стратегии. Ранее выпущенный H20 — модифицированный вариант Hopper, адаптированный под китайский рынок, — больше не подлежит дальнейшему изменению. Компания не видит смысла продолжать линию, функциональность которой приходится урезать до предела.

Теперь на повестке дня — Blackwell. Новый чип, ориентированный на Китай, будет отличаться не только архитектурой, но и спецификой памяти: вместо HBM планируется использовать GDDR7. Этот подход должен помочь NVIDIA соответствовать лимитам пропускной способности, не теряя при этом рынок целиком.

Компания уже сталкивается с конкуренцией со стороны Huawei, которая продвигает собственную линейку чипов Ascend. При этом NVIDIA пока сохраняет техническое преимущество — как по архитектуре, так и по программному обеспечению. Однако все чаще китайские корпорации делают выбор в пользу внутренних решений, опасаясь неопределенности, связанной с американскими поставками.

Для NVIDIA Китай остается стратегически важным направлением. Хуанг подчеркивает, что компания не собирается уходить с рынка, несмотря на давление. Но, судя по последним шагам, ставка теперь делается не на компромиссы, а на новый технический курс.