На предстоящем фестивале Positive Hack Days Fest 2025 Ростех продемонстрирует цифрового помощника для защиты от киберугроз. Разработка компании «РТ-Информационная безопасность» использует искусственный интеллект.
Telegram-канал Ростеха сообщил: система RT Protect AI представляет собой программный модуль, который способен заменить специалиста по информационной безопасности начального уровня. Разработка содержит базу знаний профессионального аналитика и может самостоятельно обрабатывать угрозы.
В состав экосистемы RT Protect также войдут решения для анализа сетевого трафика, контроля утечек данных и противодействия вредоносным программам. Презентация состоится в рамках фестиваля Positive Hack Days Fest 2025, который пройдет в Москве с 22 по 24 мая.
23 мая Ростех организует специальную сессию «Неуязвимая промышленность». Мероприятие соберет представителей государственных ведомств и руководителей ИТ-подразделений крупных компаний.