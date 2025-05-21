Большинство россиян с ипотекой отказываются от отпуска или сильно урезают его бюджет. Основная причина — высокие ежемесячные платежи, достигающие в ряде случаев 150 тысяч рублей.

Аналитики девелопера Level Group изучили, как ипотека влияет на образ жизни российских заемщиков, и выяснили, что больше всего страдает сфера отдыха.

Согласно данным опроса, только 15% россиян с ипотечным кредитом могут позволить себе отдых без ограничений. Остальные ищут компромиссы. Более половины — 57% — выбирают более дешевые направления и стараются уложиться в минимум. Четверть опрошенных призналась, что стали реже ездить в отпуск. Еще 3% полностью отказались от путешествий, поскольку все средства уходят на погашение кредита.

Размер ежемесячного платежа тоже немалый. У 40% он составляет от 50 до 100 тысяч рублей, треть заемщиков платит от 30 до 50 тысяч. Почти каждый пятый вносит менее 30 тысяч, но есть и те, кто отдает банку от 100 до 150 тысяч рублей в месяц — таких 6%.

Финансовая нагрузка при этом измеряется с помощью ПДН — соотношения долговых выплат к доходу. Эксперты считают, что безопасным считается уровень, при котором на выплаты уходит не больше трети доходов.