Илон Маск отверг предположения о том, что SpaceX займется производством вооружения. Он также подтвердил возможность IPO Starlink, но подчеркнул, что не торопится с размещением.

Публичные выступления Илона Маска редко ограничиваются одной темой. На конференции Bloomberg он сразу обозначил несколько болевых точек: от слухов о военной продукции SpaceX до нервного отношения к американской судебной системе. И хотя речь шла о технологиях и космосе, местами разговор больше напоминал исповедь раздраженного акционера.

На вопрос о возможном участии SpaceX в оборонных проектах Маск ответил прямо: компания не собирается производить оружие. Его часто приглашают к подобным программам, но SpaceX, по словам Маска, каждый раз отказывает. Аргументы — неэтический интерес и отсутствие мотивации.

Когда разговор перешел к дронам, Маск признал сложность темы. Он назвал ее «интересной» и отметил, что в реальности нет четкой границы между гражданским и военным применением технологий. Но подчеркнул: в обозримом будущем SpaceX не рассматривает разработку вооруженных беспилотников как часть своей деятельности.

Гораздо больше времени Маск посвятил обсуждению возможного IPO спутникового подразделения Starlink. Хотя он не исключает такого шага, спешить не собирается. По его словам, публичный статус компании сопряжен с серьезными издержками — прежде всего, с волокитой исками.

Он особенно резко высказался о так называемых производных исках акционеров. По мнению Маска, американские законы позволяют юристам подавать коллективные иски якобы от имени акционеров, даже если те против. Маск назвал это «абсурдом» и заявил, что такие схемы давно требуют реформ.

Также он подтвердил, что останется во главе Tesla и намерен продолжать работу, несмотря на падение стоимости акций. Он осудил акции протеста, направленные против Tesla, назвав их разрушительными и бессмысленными.

В итоге Маск дал ясно понять: ни SpaceX, ни Starlink не изменят своей гражданской направленности. Но о выходе Starlink на биржу он все же подумает — в свое время.