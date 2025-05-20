MSI показала на Computex сразу семь игровых мониторов, включая модели с частотой 600 Гц и панелями QD-OLED. Компания представила решения от киберспортивного уровня до универсальных 4K-дисплеев.

На выставке Computex в Тайбэе компания MSI решила не распыляться на десятки концептов, а показала сразу семь новых игровых мониторов, каждый из которых ориентирован на определенную аудиторию — от поклонников ярких QD-OLED-экранов до киберспортсменов, требующих максимальной скорости отклика.

Наиболее насыщенной по новинкам оказалась линейка дисплеев с панелями QD-OLED. В числе флагманов — модели MPG 271QR QD-OLED X50 и MAG 272QP QD-OLED X50, обе с разрешением 2560x1440 и частотой обновления до 500 Гц. Оба монитора сертифицированы по стандартам VESA DisplayHDR True Black 500 и ClearMR 21000, что говорит о высокой контрастности и минимальных шлейфах при движении.

Еще один акцент — на качестве изображения. MSI продолжает использовать панели Samsung третьего и четвертого поколения, а также встроила в устройства систему защиты от выгорания OLED Care 2.0.

Для пользователей, предпочитающих разрешение 4K, был представлен MPG 272URX QD-OLED — 27-дюймовый дисплей с частотой 240 Гц и поддержкой DisplayPort 2.1a с пропускной способностью до 80 Гбит/с. Его «старший брат» MPG 322URX QD-OLED предлагает ту же конфигурацию, но в 31,5-дюймовом форм-факторе.

В более доступной категории — MAG 272QPW QD-OLED X28 с частотой 280 Гц. При меньшей цене он предлагает панель QD-OLED 3-го поколения, сохраняя высокую отзывчивость, но с упрощенной функциональностью.

Помимо OLED-направления, MSI представила два монитора на основе других технологий. Один из них — MPG 274URDFW E16M. Это 27-дюймовый Rapid IPS-монитор с двумя режимами: 4K при 160 Гц и Full HD при 320 Гц. Такой подход позволяет пользователю выбирать между четкостью и плавностью в зависимости от задач. Также дисплей поддерживает G-Sync.

Наконец, модель MPG 242R X60N создана для киберспортсменов. Она оснащена Rapid TN-панелью с частотой 600 Гц и разрешением 1080p. Экран 24 дюйма, время отклика — 0,1 мс. Поддержка KVM и нестандартного соотношения 4:3 делает его особенно интересным для игроков в шутеры вроде CS.

MSI четко дала понять: ставка на высокую скорость и OLED-технологии останется одним из приоритетов компании.