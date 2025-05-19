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Ростех: саберлеты улучшили топливную эффективность SJ-100 и снизили скорость посадки
Специалисты ОАК внедрили саберлеты – особые законцовки крыла для самолета SJ-100. Новое решение позволило сократить расход топлива и облегчить посадку.

Российские авиаконструкторы применили оригинальное решение для улучшения характеристик самолета SJ-100, сообщает ГК Ростех в своем Telegram-канале. Особые законцовки крыла, названные саберлетами, дали заметный практический эффект.

Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации разработали для SJ-100 особые изогнутые законцовки крыла. За характерную форму, напоминающую саблю (англ. saber), их назвали саберлетами. Подобные решения встречаются и у зарубежных производителей, но под другими названиями – винглеты или шарклеты.

Новые элементы конструкции дали двойной эффект. Во-первых, они сократили расход топлива на 3-4%. Во-вторых, уменьшили посадочную скорость на 7,5 км/ч (4 узла), что расширяет возможности использования самолета на коротких ВПП.

Тем временем продолжается программа сертификации полностью российской версии SJ-100. К испытаниям подключился третий экземпляр с двигателями ПД-8, где заменили около 40 импортных систем. Это должно ускорить процесс сертификации лайнера.

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#авиация #импортозамещение #ростех #топливо #sj-100 #аэродинамика #пд-8 #посадка #саберлеты
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